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Общество / Авто и транспорт
21 июня 2021, 18:24

В Екатеринбурге изменятся маршруты двух автобусов

Автобус №21

Изменение схемы движения коснётся автобусных маршрутов № 18 и 21. Фото: Галина Соловьёва.

С 22 июня в Екатеринбурге изменятся схемы движения двух автобусных маршрутов. Это связано со строительством тепломагистрали на перекрёстке Посадская - Белореченская.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменение схемы движения коснётся автобусных маршрутов № 18 и 21.

Автобус №18 будет двигаться от остановки "Посадская" до остановки "Академическая" по следующим улицам: Белореченская - Гурзуфская - Посадская - Белореченская и далее по маршруту. В сторону УрФУ транспорт будет двигаться как обычно.

Путь автобуса №21 на участке от остановки "Белореченская" до остановки "Ж/д вокзал" будет пролегать по улицам: Белореченская - Посадская - Белореченская - Гурзуфская - Посадская и дальше по маршруту. В сторону остановки "Краснолесье" автобус будет ехать без изменений.

Изменения в маршрутах будут действовать до окончания строительных работ.

Областная газета Свердловской области

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