В Свердловской области сотрудники ГАИ под видом пассажиров проверят водителей автобусов

Автоинспекторы будут проверять и городские, и междугородние маршруты. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области проведут массовые проверки автобусов. Интерес к ним вырос из-за увеличения числа ДТП с данным видом транспорта.

Количество погибших в ДТП с автобусами на территории Свердловской области в этом году выросло на 900% и составило 11 человек, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области. Из них 7 человек погибли в ДТП в Лесном.

Рейды пройдут с 23 по 25 июня. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей междугородных и городских автобусов. В салонах городских маршрутов автоинспекторы прокатятся под видом обычных пассажиров.

Весь путь они будут фиксировать нарушения, которые совершил водитель, а на конечной станции предъявят им перечень ошибок и составят административные материалы. С помощью специального оборудования сотрудники автоинспекции оценят техническое состояние транспорта, а также проверят наличие необходимых документов.

По данным Управления ГИБДД по Свердловской области, с начала года выявлено около 4 000 нарушений ПДД водителями автобусов. В ходе проведённых раннее проверок выявили 832 транспортных средства с техническими неисправностями, 13 из них эксплуатировались с неисправным рулевым управлением и/или тормозной системой.

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