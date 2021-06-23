Алексей Стасёнок прокомментировал проблему с транспортом в Нижней Туре

Напомним, что когда Алексей Стасёнок в 2017 году занял пост главы округа, в городе было также четыре автобуса, но три из них находились в плачевном состоянии. Фото: Галина Соловьёва

Жители Нижней Туры в Свердловской области пожаловались журналисту "Областной газеты" на нерегулярное автобусное сообщение. Глава Нижнетуринского района прокомментировал эту ситуацию.

По словам жителей, в городе нерегулярно ездят автобусы. Расписание, которое висит на остановках, неверное. Со слов жителей, они ждут транспорта по 40-60 минут.

Алексей Стасёнок, отвечая на соответствующий вопрос "Областной газеты", сказал, что в последнее время он не получал от жителей жалобы.

"Проблема, можно сказать, решена. Мы буквально в апреле новый конкурс разыграли, выставили жёсткие требования перевозчику, обязали их закупить ещё автобусов", - пояснил глава округа. Он пояснил, что сейчас в городе курсирует четыре автобуса.

Напомним, что когда Алексей Стасёнок в 2017 году занял пост главы округа, в городе было также четыре автобуса, но три из них находились в плачевном состоянии. Администрация округа потребовала от перевозчика обновить парк. Сейчас, по словам Алексея Стасёнка, жителей возят новые автобусы.

В 2017 году 29-летний Алексей Стасёнок стал самым молодым мэром в Свердловской области.

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