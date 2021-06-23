В Нижнем Тагиле почти на месяц закроют улицу Карла Маркса

С завтрашнего дня почти на месяц закрывается улица Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле закрывают сразу несколько улиц ради ремонта теплотрассы. С 23 июня огранчения вводятся на участке улицы Черноморской, с 24 июня - на участке улицы Карла Маркса.

В первом случае улицу перекроют на шесть дней. Ограничения вводятся от Балакинской до дома №108 на Черноморской. Рабочие МУП "Тагилэнерго" начали устранять там последствия аварии на теплотрассе.

С завтрашнего дня почти на месяц закрывается улица Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской - в районе сквера Пионерского. До 20 июля специалисты будут вести ремонтные работы на теплотрассе на этом участке. С 21 июля по 15 августа будет перекрыто дорожное движение от дома №14 по Карла Маркса до улицы Огаркова.

"Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов на данных отрезках дорог будут установлены соответствующие знаки согласно утвержденной схеме движения автотранспорта", - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Фото: 2 Gis

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