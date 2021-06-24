Жителям Широкой Речки рассказали, на чём доехать до центра вместо отменённого автобуса №64

С 1 июля автобус №64 перестанет курсировать в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге отменяют автобус №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский). Жителям Широкой Речки рассказали, какой маршрут пустят на замену.

Так, по аналогичной схеме поедет автобус №24. Его маршрут продляют от Садов до УрФУ. Он будет проезжать, в том числе через улицу Крауля, на которой находятся социально значимые объекты Верх-Исетского района - школы и детсады. До УрФУ автобусы будут следовать по пр. Ленина.

"В ноябре в Екатеринбург придут 60 новых автобусов. Их пустят по маршруту №24, то есть подвижной состав на маршруте УрФУ - Сады (пос. Мичуринский) будет полностью заменён. Автобус №24 полностью повторит схему маршрута 64, он идёт через центр города. До центра жители Широкой Речки доберутся", - заверил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Кроме того, до центра можно добраться на маршрутках №070 Сады - Учителей (ул. Вилонова) и №48 Широкая Речка - Горбольница №7.

Отметим, что отмена маршрута №64 станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы. Так, с начала нового месяца в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24 - перенумеруют. Отменят также маршруты №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер" и №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон.

В планах у мэрии Екатеринбурга сделать сквозную нумерацию маршрутов всех видов общественного транспорта. Первые 20 номеров присвоят трамваям, а последующие - троллейбусам и автобусам. "Каждый маршрут будет иметь свой индивидуальный номер. Люди больше не будут путать номера общественного транспорта", - пояснил Николай Вахлов относительно грядущих перемен.

Читайте также:

С 1 июля между Ботаникой и Компрессорным в Екатеринбурге начнёт курсировать автобус №44.