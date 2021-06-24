Рабочие начали отставать от графика ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле

Темпы работ наращивают - на место уже прибыла первая буровая установка, которая будет бурить отверстия под монтаж опорных свай моста. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил, как проходит реконструкция мостового перехода на ул. Циолковского. Он подтвердил небольшое отставание от графика рабочих, однако заявил, что темпы работ планируется нарастить.

На место уже прибыла первая буровая установка, которая будет бурить отверстия под монтаж опорных свай моста. Всего будет установлено 12 свай, по шесть с каждой стороны. Задействуют две спецмашины. Этот этап работ должен завершиться до середины августа.

"Некоторая корректировка в графике – нормальное явление при реализации такого масштабного проекта. Муниципалитет держит ситуацию под контролем и план-график подрядчиком, в целом, выполняется. Сейчас главное - начать бурение и установку свай, потому что это один из самых важных и ответственных этапов строительства", - заверил мэр, посетив строительную площадку.

Руководитель проекта Владимир Останин, рассказал, что сейчас рабочие устраивают подпорные стены и завершают выемку грунта из котлована, а также монтируют каркас сооружения. Кроме того, специалистам предстоит построить локальные очистные сооружения в районе моста.

"Они будут принимать все ливневые стоки в данном районе и очищать их с помощью самых эффективных технологий, в том числе с использованием ультрафиолета. После завершения подготовительных работ для устройства буронабивных свай: подкопки грунта и монтажа оборудования, начнётся непосредственное бурение", - приводит пресс-служба мэрии города слова Владимира Останина.

Напомним, что мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закрыли с 12 мая. Власти предложили жителям схемы объезда. Однако данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, поэтому тагильчана неминуемо узнали, что такое настоящие пробки.