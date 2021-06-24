Приостановленный ремонт на 10 улицах Екатеринбурга завершат к 20 сентября

Ремонтные работы на улицах приостановлены. Они остались перерытыми. Фото: Анна Митчина

Ремонт 10 улиц Екатеринбурга, который остановился из-за скандала с подрядчиком, завершат к 20 сентября. Договор с новым исполнителем должны подписать к середине июля.

Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов на пресс-конференции.

Напомним, что в июне администрация Екатеринбурга расторгла контракт с ДСК "Строймеханизация", которая должна была отремонтировать 10 улиц, из-за шести претензий за ненадлежащее выполнение работ. Общий размер неустоек превысил 2,2 миллиона рублей.

Сегодня пройдёт заседание комиссии свердловского УФАС, на котором примут решение, включать ли компанию в список недобросовестных поставщиков.

"После этого будем принимать решение - хотя документы в общем-то все готовы - для заключения нового контракта. У нас всё подсчитано - к середине июля мы контракт должны заключить. Соответственно, я уверен, что мы не сорвём сроки по проекту и работы на этих участках дорог будут выполнены", - рассказал Алексей Бубнов.

По его словам, работы на объектах сейчас приостановлены, дороги разобраны. Не смотря на это, он заверил, что ремонт на всех участках завершат к 20 сентября.