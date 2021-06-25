В Екатеринбурге ищут перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов

С 1 августа 2021 года в Екатеринбурге будут переименованы шесть троллейбусов, ещё один объединит в себе два маршрута. Фото: Владимир Мартьянов

Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов. Из местного бюджета подрядчику готовы выделить 367,3 миллиона рублей.

К 1 августа победитель аукциона должен начать обслуживать 16 маршрутов по Екатеринбургу. Среди них:

№1 - Химмаш – ж/д вокзал,

№3 Коммунистическая – Крауля,

№4 Метро «Динамо» - Сулимова,

№5 Коммунистическая – ЦПКиО,

№6 Химмаш – Академическая,

№7 Посадская – Академическая,

№8 Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая,

№9 ж/д вокзал – Табачная фабрика,

№10 Ильича – площадь 1-й Пятилетки – Ильича,

№11 Начдива Онуфриева – ж/д вокзал,

№12 Коммунистическая – Академическая,

№14 Академгородок – Белинского,

№15 Ботаническая – Крауля,

№17 Коммунистическая – Калининская,

№20 Ботаническая – Академическая,

№33 Коммунистическая – Педагогический университет.

К слову, последний из троллейбусов - №33 - объединит действующие маршруты №13 и №16. Они исключены из троллейбусной схемы. Контракт будет заключён на год, следует из данных с госзакупок.

Ранее мэр Екатеринбурга также утверждал постановление, согласно которому с 1 августа 2021 года будут переименованы шесть троллейбусов. Так, троллейбус №10 станет №30, №12 сменит табличку на №32, №15 - на №35, №7 - на №37, №8 - на №38, №17 - на №87. Отметим, что переименование троллейбусных мрашрутов станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы. Так, с 1 июля в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24 – перенумеруют. Троллейбусы изменения ждут с 1 августа этого года, а трамваи - с 1 августа 2023 года.

В планах у мэрии Екатеринбурга сделать сквозную нумерацию маршрутов всех видов общественного транспорта. Первые 20 номеров присвоят трамваям, а последующие - троллейбусам и автобусам. "Каждый маршрут будет иметь свой индивидуальный номер. Люди больше не будут путать номера общественного транспорта", – пояснил ранее зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.