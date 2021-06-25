В Екатеринбурге ищут перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов

Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов. Из местного бюджета подрядчику готовы выделить 367,3 миллиона рублей.
К 1 августа победитель аукциона должен начать обслуживать 16 маршрутов по Екатеринбургу. Среди них:
- №1 - Химмаш – ж/д вокзал,
- №3 Коммунистическая – Крауля,
- №4 Метро «Динамо» - Сулимова,
- №5 Коммунистическая – ЦПКиО,
- №6 Химмаш – Академическая,
- №7 Посадская – Академическая,
- №8 Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая,
- №9 ж/д вокзал – Табачная фабрика,
- №10 Ильича – площадь 1-й Пятилетки – Ильича,
- №11 Начдива Онуфриева – ж/д вокзал,
- №12 Коммунистическая – Академическая,
- №14 Академгородок – Белинского,
- №15 Ботаническая – Крауля,
- №17 Коммунистическая – Калининская,
- №20 Ботаническая – Академическая,
- №33 Коммунистическая – Педагогический университет.
К слову, последний из троллейбусов - №33 - объединит действующие маршруты №13 и №16. Они исключены из троллейбусной схемы. Контракт будет заключён на год, следует из данных с госзакупок.
Ранее мэр Екатеринбурга также утверждал постановление, согласно которому с 1 августа 2021 года будут переименованы шесть троллейбусов. Так, троллейбус №10 станет №30, №12 сменит табличку на №32, №15 - на №35, №7 - на №37, №8 - на №38, №17 - на №87.
Отметим, что переименование троллейбусных мрашрутов станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы. Так, с 1 июля в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24 – перенумеруют. Троллейбусы изменения ждут с 1 августа этого года, а трамваи - с 1 августа 2023 года.
В планах у мэрии Екатеринбурга сделать сквозную нумерацию маршрутов всех видов общественного транспорта. Первые 20 номеров присвоят трамваям, а последующие - троллейбусам и автобусам. "Каждый маршрут будет иметь свой индивидуальный номер. Люди больше не будут путать номера общественного транспорта", – пояснил ранее зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
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