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Общество / Авто и транспорт
25 июня 2021, 11:32

В Екатеринбурге ищут перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов

Люди ждут троллейбус №7 в Екатеринбурге

С 1 августа 2021 года в Екатеринбурге будут переименованы шесть троллейбусов, ещё один объединит в себе два маршрута. Фото: Владимир Мартьянов

Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов. Из местного бюджета подрядчику готовы выделить 367,3 миллиона рублей.

К 1 августа победитель аукциона должен начать обслуживать 16 маршрутов по Екатеринбургу. Среди них:

  • №1 - Химмаш – ж/д вокзал,
  • №3 Коммунистическая – Крауля,
  • №4 Метро «Динамо» - Сулимова,
  • №5 Коммунистическая – ЦПКиО,
  • №6 Химмаш – Академическая,
  • №7 Посадская – Академическая,
  • №8 Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая,
  • №9 ж/д вокзал – Табачная фабрика,
  • №10 Ильича – площадь 1-й Пятилетки – Ильича,
  • №11 Начдива Онуфриева – ж/д вокзал,
  • №12 Коммунистическая – Академическая,
  • №14 Академгородок – Белинского,
  • №15 Ботаническая – Крауля,
  • №17 Коммунистическая – Калининская,
  • №20 Ботаническая – Академическая,
  • №33 Коммунистическая – Педагогический университет.

К слову, последний из троллейбусов - №33 - объединит действующие маршруты №13 и №16. Они исключены из троллейбусной схемы. Контракт будет заключён на год, следует из данных с госзакупок.

Ранее мэр Екатеринбурга также утверждал постановление, согласно которому с 1 августа 2021 года будут переименованы шесть троллейбусов. Так, троллейбус №10 станет №30, №12 сменит табличку на №32, №15 - на №35, №7 - на №37, №8 - на №38, №17 - на №87. 

Отметим, что переименование троллейбусных мрашрутов станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы. Так, с 1 июля в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24  перенумеруют. Троллейбусы изменения ждут с 1 августа этого года, а трамваи - с 1 августа 2023 года.

В планах у мэрии Екатеринбурга сделать сквозную нумерацию маршрутов всех видов общественного транспорта. Первые 20 номеров присвоят трамваям, а последующие - троллейбусам и автобусам. "Каждый маршрут будет иметь свой индивидуальный номер. Люди больше не будут путать номера общественного транспорта", – пояснил ранее зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

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Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Областная газета Свердловской области

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