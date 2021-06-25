На ремонт Серовского тракта выделят ещё 375,6 миллиона рублей

На дороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов отремонтируют 6 км дорожного полотна. Фото: Алексей Кунилов

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил закупку на ремонт участка автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. На это из бюджета области могут выделить 375 млн 648 тыс. рублей.

Как сообщается в документации, размещённой на сайте госзакупок, ведутся поиски исполнителя, который займётся ремонтом автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на территории Невьянского городского округа на участке км 87+500 - км 94+000.

Протяжённость ремонтируемого участка дороги составляет 6,2 км, вид покрытия — щебёночно-мастичный асфальтобетон.

Начать работы планируется сразу после подписания контракта с выбранным поставщиком. Окончание запланировано на 23 августа 2023 года.

Фото: Скрин документа закупки

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 июля. Исполнителя выберут 13 июля.

Напомним, сейчас идёт сезон ремонта дорог. На прошлой неделе в Екатеринбурге администрация города разорвала контракт с подрядчиком, который обслуживал работы на 10 улицах. Замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов заверил, что, несмотря на это, работы завершатся на точках к 20 сентября.