В Екатеринбурге дважды закроют движение на улице Революции

Закрытие улицы связано с работами по выносу сети водопровода из лотков теплотрассы. Фото: Анна Митчина.

ООО "Коммуникации и технологии" закроют движение на двух участках улицы Революции в Екатеринбурге. Первое закрытие будет в июле, а второе – в августе.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, с 22 по 27 июля будет закрыт участок от дома №106 до дома №112 на улице Революции. После этого меньше чем через неделю строители перекроют участок от дома №116 до дома №120 на этой же улице. Второе ограничение будет длиться со 2 по 6 августа.

Закрытие улицы связано с работами по выносу сети водопровода из лотков теплотрассы в переулках Хребтовом – Башкирском – Подрядном –Дозорном – улице Революции – Салдинской – Тружеников.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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