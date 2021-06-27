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Общество / Авто и транспорт
27 июня 2021, 14:36

В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице мира

ремонт

В районе манежа УрФУ будут менять участок теплотрассы. Фото: Александр Зайцев

Энергетики анонсировали закрытие движения транспорта по улице Мира в Екатеринбурге. Они проведут замену участка теплосетей.

Движение автотранспорта планируют перекрыть с 16 по 30 июля 2021 года. Ремонт будут проводить в районе легкоатлетического манежа Уральского федерального университета.

«Экспериментально-производственный комбинат УрФУ планирует закрыть движение транспорта с 16 по 30 июля 2021 года в районе дома № 27 на улице Мира», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по параллельным улицам - Коминтерна и Гагарина.

Фото: скриншот информационной карты официального портала Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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