В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице мира

В районе манежа УрФУ будут менять участок теплотрассы. Фото: Александр Зайцев

Энергетики анонсировали закрытие движения транспорта по улице Мира в Екатеринбурге. Они проведут замену участка теплосетей.

Движение автотранспорта планируют перекрыть с 16 по 30 июля 2021 года. Ремонт будут проводить в районе легкоатлетического манежа Уральского федерального университета.

«Экспериментально-производственный комбинат УрФУ планирует закрыть движение транспорта с 16 по 30 июля 2021 года в районе дома № 27 на улице Мира», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по параллельным улицам - Коминтерна и Гагарина.