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Общество / Авто и транспорт
28 июня 2021, 09:55

С 28 июня Россия открывает авиасообщение с ещё 8 странами

  Анна Митчина
Вывеска "Кольцово"

В Болгарию можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Россия 28 июня открывает авиасообщение с 8 странами. В их число входит США и Италия.

Авиасообщение возобновляется также с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Информацию об этом опубликовал оперштаб на сайте Правительства РФ. 

Регулярные авиаперелёты будут осуществляться по следующим маршрутам:

  • Бельгия: Москва-Брюссель - 4 рейса в неделю,
  • Болгария: Москва-София, Москва-Варна, Москва-Бургас - по 4 рейса в неделю, Екатеринбург-Бургас, Екатеринбург-Варна - 1 рейс в неделю, Минеральные Воды-Варна, Самара-Бургас, Ростов-на-Дону-Варна, Ростов-на-Дону- Бургас - также 1 рейс в неделю. 
  • Иордания: Москва-Амман, Москва-Акаба - по 2 рейса в неделю,
  • Ирландия: Москва-Дублин - 2 рейса в неделю,
  • Италия: Москва-Рим, Москва-Милан - по 4 рейса в неделю, Москва-Венеция, Москва-Неаполь - по 2 рейса в неделю,
  • Кипр: Москва-Ларнака - 4 рейса в неделю, Москва-Пафос - 3 рейса в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос - по 2 рейса в неделю
  • Северная Македония:  Москва-Скопье - 1 рейс в неделю,
  • США: Москва-Вашингтон, Москва-Нью-Йорк - по 2 рейса в неделю.

Напомним, авиасообщение с Турцией восстановили 22 июня. Ограничения на перелёты в Танзанию продлили до 19 июля 2021 года.

На Кипр уже летали российские самолёты, но это были грузопассажирские рейсы, на которых неправомерно перевозили туристов. В связи с популярностью таких перелётов, Ростуризм опубликовал предупреждение об опасности таких рейсов. Из-за этого рейсы из Екатеринбурга на Кипр оказались под вопросом. Люди начали переживать, некоторые компании единично отменяли перелёты. Эксперты заверяли, что ситуация не станет критичной.

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