За выходные в Свердловской области поймали около 200 пьяных водителей

За управление транспортом без прав было задержано 195 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за два дня задержано около 400 севших за руль без прав или в пьяном состоянии водителей. Рейды на дорогах Среднего Урала проходили в минувшие выходные, 26-27 июня.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области из 192 пьяных водителей 44 отказались пройти медицинское освидетельствование, еще 16 были задержаны за нетрезвое вождение повторно. В итоге им теперь грозит уголовная ответственность в рамках ст. 264.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают крупные штрафы, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, автоинспекторы задержали 195 водителей, которые сели за руль, не имея права управления или будучи лишёнными такового. На всех них были оформлены протоколы. Тем, кто ранее не получал водительское удостоверение, но управлял транспортным средством, грозит штраф – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Водителям, которые ранее были лишены права управления, грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Как писала «Областная газета», 9 июня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает ужесточение наказания за пьяную езду. Выпившему водителю может грозить до трёх лет лишения свободы, если ранее он уже был судим за аварию, в которой пострадали или погибли люди.