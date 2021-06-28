В Свердловской области открыли три новых платформы на железнодорожном участке Косулино – Баженово

Новый третий железнодорожный путь открылся на участке Косулино – Баженово в мае 2020 года. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская железная дорога завершила монтаж трёх новых пассажирских станций. Они располагаются на участке Косулино - Баженово.

Они работают на станциях Гагарский, Косулино и Курманка, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Их построили в рамках инвестиционного проекта "Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово". В ходе него реконструировали станции и уложили дополнительные железнодорожные пути на главном ходу магистрали.

В этом году планируют оборудовать ещё четыре платформы на станциях Мезенский, Брусянка и на о.п. 1850 км. В рамках проекта уже построили 21,7 км главных и 40,2 км стационарных путей, реконструировали станции Мезенский, Косулино, Гагарский. На последней возвели автодорожный путепровод через пути. Железнодорожный переезд рядом с этим путепроводом закрыли, что повысило безопасность движения.

Напомним, в мае 2020 года открылось движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово.