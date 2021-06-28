Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 июня 2021, 19:41

В Свердловской области открыли три новых платформы на железнодорожном участке Косулино – Баженово

  Анна Митчина
Железнодорожные пути

Новый третий железнодорожный путь открылся на участке Косулино – Баженово в мае 2020 года. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская железная дорога завершила монтаж трёх новых пассажирских станций. Они располагаются на участке Косулино - Баженово.

Они работают на станциях Гагарский, Косулино и Курманка, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Их построили в рамках инвестиционного проекта "Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово". В ходе него реконструировали станции и уложили дополнительные железнодорожные пути на главном ходу магистрали. 

В этом году планируют оборудовать ещё четыре платформы на станциях Мезенский, Брусянка и на о.п. 1850 км. В рамках проекта уже построили 21,7 км главных и 40,2 км стационарных путей, реконструировали станции Мезенский, Косулино, Гагарский. На последней возвели автодорожный путепровод через пути. Железнодорожный переезд рядом с этим путепроводом закрыли, что повысило безопасность движения.

Напомним, в мае 2020 года открылось движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2021, 20:30 / Общество
Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов
28.06.2021, 19:57 / Общество
Производители товаров для инвалидов в РФ смогут получить до 50 миллионов рублей
28.06.2021, 19:41 / Общество
В Свердловской области открыли три новых платформы на железнодорожном участке Косулино – Баженово
28.06.2021, 19:26 / Общество
За выходные в Свердловской области поймали около 200 пьяных водителей
28.06.2021, 19:12 / Общество
С 30 июня у всех российских туристов в Греции будут требовать результаты ПЦР-тестов