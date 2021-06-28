Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 июня 2021, 19:06

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Заводской

Ремонт дороги

Участок закроют 14 июля, а откроют только 20 сентября. Фото: Анна Митчина.

ООО "Региональное ДРСУ" закроет участок Заводской улицы в Екатеринбурге. Ограничение движения будет длиться больше двух месяцев.

Речь идёт об участке по улице Заводской от Кирова до Металлургов, где строители будут менять дорожное покрытие проезжей части. Участок закроют 14 июля, а откроют только 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На время проведения ремонта дороги будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке от Татищева до Фролова. Для автомобилистов уральской столице будут установлены соответствующие предупредительные знаки.

Фото: 2Гис

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2021, 20:30 / Общество
Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов
28.06.2021, 19:57 / Общество
Производители товаров для инвалидов в РФ смогут получить до 50 миллионов рублей
28.06.2021, 19:41 / Общество
В Свердловской области открыли три новых платформы на железнодорожном участке Косулино – Баженово
28.06.2021, 19:26 / Общество
За выходные в Свердловской области поймали около 200 пьяных водителей
28.06.2021, 19:12 / Общество
С 30 июня у всех российских туристов в Греции будут требовать результаты ПЦР-тестов