В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Заводской

Участок закроют 14 июля, а откроют только 20 сентября. Фото: Анна Митчина.

ООО "Региональное ДРСУ" закроет участок Заводской улицы в Екатеринбурге. Ограничение движения будет длиться больше двух месяцев.

Речь идёт об участке по улице Заводской от Кирова до Металлургов, где строители будут менять дорожное покрытие проезжей части. Участок закроют 14 июля, а откроют только 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На время проведения ремонта дороги будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке от Татищева до Фролова. Для автомобилистов уральской столице будут установлены соответствующие предупредительные знаки.