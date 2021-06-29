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Общество / Авто и транспорт
29 июня 2021, 11:49

В Екатеринбурге на три месяца изменили маршрут автобуса №57а

автобус

Автобусы №57а будут двигаться по изменённому маршруту с 28 июня по 28 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге из-за закрытия движения транспорта по участку улицы 2-й Новосибирской, от Газетной до Умельцев, временно изменится схема движения автобуса маршрута №57а "2-я Новосибирская - ДМБ №9". Время действия изменений -

 с 28 июня по 28 сентября.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", автобусы №57а будут ездить следующим образом:

  • От остановки "2-я Новосибирская": 2-я Новосибирская — Газетная — Новосибирская — Санаторная — Патриса Лумумбы — Ферганская — Титова и далее по маршруту. При этом отменится остановка "Эскадронная".
  • От остановки "ДМБ № 9": Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Санаторная — 2-я Новосибирская — Эскадронная — Новосибирская — Газетная — 2-я Новосибирская.
Перекрытый участок. Фото: 2Гис

Напомним, на прошлой неделе стало известно об изменение схем движения ещё трёх автобусных маршрутов - №083, 18 и 21.

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Областная газета Свердловской области

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