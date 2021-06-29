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Общество / Авто и транспорт
29 июня 2021, 15:39

Закрывается проектный офис ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Сапсан

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается вместе с проектным офисом. Фото: Александр Зайцев

Реализация проекта по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург отложена на более поздний срок. В связи с этим хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) будет закрыто вместе с проектным офисом.

Причинами такого решения стали сложная экономическая ситуация и необходимость существенных инвестиционных вливаний из бюджетов России, Свердловской и Челябинской областей в более важные в данный период времени - социально-экономические проекты.

Как отметили в пресс-службе АО «Корпорация развития Среднего Урала», ранее на федеральном уровне перенесли на поздний срок строительство ВСМ Москва - Казань. Данный проект, в том числе связан с Уральской скоростной магистралью. В качестве причин переноса были названы высокая стоимость и необходимость дополнительной оценки пассажиропотока на данном направлении.

При этом в 2022 году федеральная трасса М-5 «Урал» на участке от Челябинска до Екатеринбурга станет полностью четырёхполосной, что расширит инфраструктурные возможности регионов, повысит комфорт и скорость передвижения на автотранспорте, а также позволит снизить аварийность.

Участники хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» перед закрытием проектного офиса планируют подписать соглашение о сотрудничестве, чтобы сохранить должный уровень коммуникации между участниками и в дальнейшем оперативно приступить к обсуждению вариантов реализации проекта, если появится такая экономическая возможность.

Как писала «Областная газета», проект строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск был заморожен в апреле 2020 года. Решение приняли в связи с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Областная газета Свердловской области

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