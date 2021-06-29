В Нижнем Тагиле закроют еще два участка дорог из-за ремонта теплотрасс

Специалисты будут устранять аварийные участки трубопроводов. Фото: Александр Зайцев

Ещё на двух улицах Нижнего Тагила будет частично перекрыто движение автотранспорта. Это связано с ремонтными работами на теплотрассах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта на участке дороги от дома № 25 по улице Тагилстроевская до дома № 22 на Октябрьском проспекте будет закрыто с 30 июня по 1 сентября. Работы по ремонту и замене труб теплоснабжения будут выполнять сотрудники МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

Объехать закрытый участок можно будет по Уральскому проспекту, Черноисточинскому шоссе и Октябрьскому проспекту, а также по внутриквартальным проездам микрорайона ГГМ.

Фото: "Яндекс.Карты"

Также, с 30 июня, будет закрыто движение машин по улице Гвардейская на участке от Кутузова до Шевченко. Здесь произошла авария на теплотрассе. Ремонт проведут специалисты МУП «Тагилэнерго».

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Пожарского и Индустриальной, а также по внутриквартальным проездам микрорайона Тагилстрой. Улицу откроют для движения после завершения ремонта.

Фото: "Яндекс.Карты"

В мэрии отмечают, что схема движения и объезда закрытых участков будет отражена на временных дорожных знаках. Водителей просят заблаговременно планировать маршрут движения.