1 июля в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут в рейс под новыми номерами. «ОГ» помогает разобраться в изменениях

Объявления о смене номеров автобусных маршрутов появились несколько дней назад. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбуржцев ожидают масштабные изменения в движении общественного транспорта. Уже завтра, 1 июля, 24 автобусных маршрута выйдут на линию под новыми номерами, у 11 – изменятся схемы движения. Кроме того, ожидается введение одного нового маршрута и отмена трёх старых. Зачем нужны такие серьёзные преобразования и действительно ли они смогут облегчить жизнь горожан, как на то рассчитывают в мэрии? Пока нововведения вызывают много вопросов.

Упорядочили номера?

В администрации Екатеринбурга эти мероприятия называют комплексной модернизацией транспорта общего пользования и уточняют, что она проходит не в рамках той самой «транспортной реформы» Екатеринбурга, о которой говорят последние несколько лет, – она пока не проводится. Перенумерацию автобусных маршрутов власти объясняют необходимостью уйти от путаницы.

– У нас сегодня есть маршруты автобусов №018 и 18, автобус №1 и трамвай №1 и так далее. В связи с этим принято решение систематизировать нумерацию: весь общественный транспорт столицы Урала будет пронумерован «сквозным» способом: первые номера в исчислении отдадут трамвайным маршрутам, далее – троллейбусам и затем – автобусам, – рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции, состоявшейся 24 июня.

Изменения нумерации троллейбусов произойдёт с 1 августа 2022 года и затронет шесть маршрутов. Спустя ещё год будут перенумерованы шесть трамвайных маршрутов.

Таким образом, за предстоящие два года в городе кардинально изменится существующая маршрутная сеть. При этом уже сейчас горожанам придётся быстро запоминать новые номера автобусов, чтобы уезжать с остановок в нужных направлениях. Ведь информация о нововведениях появилась на остановках не больше недели назад. Поэтому и местные жители, и приезжие, вероятно, станут больше путаться в городских маршрутах.

Хоть в мэрии и говорят о том, что предпринимаемые меры позволят избавиться от повторения схожих номеров маршрутов, на деле это, видимо, произойдёт не сразу. Так, например, автобус №021 «7 Ключей – Птицефабрика» будет выходить в рейсы под №56, а нынешнему №56 «УЗТМ – Центр Культуры» присвоят №96. Похожая ситуация – с №56Б «УЗТМ – Березит», он станет №96Б. При этом о новом обозначении автобуса №056 «Сосновый Бор – Уралобувь» ничего не говорится. Разве такую нумерацию можно назвать более упорядоченной?

Как сельди в бочке

Ещё одно нововведение касается изменения схем движения. В большинстве случаев это связано с продлением маршрутов до отдалённых микрорайонов, таких как, например, Синие Камни и Солнечный. В связи с этим пассажиры опасаются, что транспорт может оказаться перегруженным.

– Я работаю в районе УрФУ, обычно добираюсь на 18-м автобусе (с 1 июля – это маршрут №58. – Прим. ред.). Рабочий день начинается в 9 утра, но из-за пробок на выезде из Академического приходится выходить из дома в 7 утра. И даже в это время пассажиров очень много. Боюсь, что сейчас, когда автобус будет выезжать из Солнечного, вместиться туда будет вовсе нереально, – поделился житель Академического Алексей Семёнов.

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что на продляемых маршрутах будет увеличено количество машин, выходящих на линию. Помочь с сохранением графика движения должны 60 новых автобусов, которые город закупит в этом году. Их выход на линию ожидается в сентябре. Однако непростая ситуация, в которой сейчас находится ЕМУП «Гортранс», заставляет усомниться в реальности выполнения обещания, данного городскими властями. «Облгазета» уже рассказывала о проблемах с нехваткой водителей и нарушениях в выплатах им зарплат.

С наступлением июля жителям Мичуринского, Компрессорного, Уралмаша и ЖБИ придётся, помимо прочего, адаптироваться и к исчезновению сразу трёх маршрутов.

– Отмена 32-го и 64-го маршрутов связана с продлением 24-го, который будет полностью повторять их схемы движения, но с автобусами большого класса. А 059-й дублирует некоторые маршруты по Уралмашу, в том числе и троллейбусы, – объяснила пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Но есть и хорошие новости: открытие нового автобусного маршрута – №44. Он свяжет микрорайоны Ботанический и Компрессорный. Вот только станет ли он альтернативой отменённым маршрутам, которые ходили из Компрессорного через центр Екатеринбурга – непонятно. Да и маршрут до станции метро «Ботаническая» был бы куда актуальнее, будь он запущен от аэропорта Кольцово…

Кстати Учитывая, что в 2020 году перевозка пассажиров в Екатеринбурге осуществлялась на 71 автобусном, 30 трамвайных и 17 троллейбусных маршрутах, изменения, которые произойдут в ближайшие два года, коснутся почти половины всей сети общественного транспорта.

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