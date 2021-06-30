На трассе от Екатеринбурга до Перми проведут капитальный ремонт

На дороге Екатеринбург-Пермь отремонтируют три участка дорог. Фото: Галина Соловьёва

На Урале капитально отремонтируют три участка дороги Екатеринбург - Пермь. Это сделают в рамках строительства трассы Казань-Екатеринбург.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Три конкурса на разработку проектов и проведение изыскательных работ по капитальному ремонту дороги Р-242 разместила компания "Уралуправтодор". Планируется отремонтировать три участка: км 232+000 - км 250+000, км 301+000 - км 326+000, км 276+000 - км 301+000.

На проект ремонта по первому участку готовы выделить 25 млн 154 тыс. рублей, на второй - 45 млн, на третий - 41 млн 871 тыс. рублей. Таким образом, на проектирование капитального ремонта 68 км трассы могут потратить чуть больше 112 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Работы по проектированию рассчитывают завершить до сентября 2022 года.

Трасса Р-242 - дорога федерального значения, общая протяжённость которой 918 км. Именно через неё могут проложить дорогу "Москва-Казань-Екатеринбург". Продлить трассу до уральской столицы предложил Президент России Владимир Путин. Строительство нового дорожного пути будет стоить не более 260 миллиардов рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сложностях продления трассы.