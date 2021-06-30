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Общество / Авто и транспорт
30 июня 2021, 17:47

На развитие метро в крупных городах России выделят 500 миллиардов

Метро

На развитие метро и трамвайной сети в Челябинске будет выделено 40 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Отвечая на вопрос жительницы Челябинска о модернизации метро, Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что данный вопрос уже проработан. Также глава государства сообщил, что на развитие транспортной инфраструктуры в крупных городах в бюджете предусмотрено 500 млрд рублей.

"В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Докладывал о том, что вопрос проработан: это должна быть такая гибридная транспортная связь с метро и трамвайными линиями. Стоить это будет более 40 млрд рублей", - сказал российский лидер.

По его словам, средства в бюджете предусмотрены не только для Челябинска, но и для других крупных городов России, где метрополитен и трамвайная сеть создавались ещё в СССР. На эти цели предусмотрено 500 млрд рублей.

Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2019 года журналистка екатеринбургского сетевого издания Freepressa Фарида Джафарова попросила президента помочь со строительством второй ветки метрополитена. Глава государства пообещал помочь Екатеринбургу в этом вопросе.

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Областная газета Свердловской области

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