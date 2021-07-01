Публикуем карту автобусных маршрутов Екатеринбурга с изменениями от 1 июля

Схемы движения меняют 11 маршрутов. Фото: Геннадий Богатырёв, Елизавета Порошина

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня на линию выходят 24 перенумерованных автобуса. Отменяются маршруты №64 Компрессорный микрорайон - Сады, №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайо и №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер".

Публикуем подробную карту со всеми изменениями от 1 июля. Отметим, что у 11 маршрутов меняются схемы движения. Все подробности в материале "Областной газеты".

Есть и хорошие новости - с 1 июля начнёт курсировать новый автобус - №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный. Обслуживать его будет ООО "Форт-транс".

В планах у мэрии Екатеринбурга сделать сквозную нумерацию маршрутов всех видов общественного транспорта. Первые 20 номеров присвоят трамваям, а последующие - троллейбусам и автобусам. "Каждый маршрут будет иметь свой индивидуальный номер. Люди больше не будут путать номера общественного транспорта", – пояснил ранее зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Добавим, что с 1 августа 2022 года в Екатеринбурге также будут перенумерованы шесть троллейбусов, а с августа 2023 года - шесть трамваев. В прошлом году мэр Екатеринбурга закрепил это решение постановлением о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. "ОГ" публиковала полный список автобусов, которые перенумеруют в этом году. Среди них - маршруты №56 (станет №021), 58 (№18), 80 (№060), 96 (№56) и другие.

Фото: предоставлено "ОГ" мэрией

Фото: предоставлено "ОГ" мэрией

Фото: предоставлено "ОГ" мэрией

Фото: предоставлено "ОГ" мэрией

Фото: предоставлено "ОГ" мэрией