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Общество / Авто и транспорт
1 июля 2021, 12:13

С 2022 года у сотрудников ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных

Сотрудники ГИБДД остановили машину и выписывают водителю штраф

О том, что такие приборы появятся на вооружении автоинспекторов, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году сотрудникам ГИБДД раздадут специальные приборы для моментального выявления пьяных за рулём. Это освободит добросовестных водителей от прохождения медицинского освидетельствования.

О том, что такие приборы появятся на вооружении автоинспекторов, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение. Во многих странах такие приборы уже применяются", - сказал Черников в эфире радио "Милицейская волна" (цитата по ТАСС).

Напомним, что 3 июля отмечается День ГИБДД МВД РФ. В этом году исполняется 85 лет со дня образования в нашей стране Государственной автоинспекции.

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За выходные в Свердловской области поймали около 200 пьяных водителей.

Областная газета Свердловской области

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