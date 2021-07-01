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Общество / Авто и транспорт
1 июля 2021, 16:41

В Свердловской области для экологичного транспорта снизят транспортный налог на 50%

  Анна Митчина
Машина едет по трассе

Льготы будут распространяться на экологичные автомобили. Фото: Александр Зайцев

Льгота коснётся организаций Свердловской области, занимающихся международными автомобильными перевозками. Такое решение приняли на заседании регионального кабинета министров.

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся международными автоперевозками, смогут получить льготу в 50% на каждый грузовой автомобиль, у которого экологический класс не ниже 5.

"Ещё одним условием получения налоговой льготы станет уровень заработной платы на предприятии: он должен быть не ниже среднего по отрасли", - сообщает департамент информполитики региона.

По мнению и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой, это изменение позволит обновить транспортную инфраструктуру региона и простимулирует покупку более современного, экологически чистого транспорта.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков по УрФО многократно просила правительство Свердловской области предоставить льготы перевозчикам грузов. Нововведение снизит издержки грузоперевозчиков.

Утвержденный правительством документ направят в Законодательное собрание Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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