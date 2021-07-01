В России ужесточили наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Документ повышает как сумму штрафа, так и срок лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон ужесточающий наказание за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Документ повышает как сумму штрафа, так и срок лишения свободы.

Согласно действовавшей ранее редакции закона, водители, которые уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде или имеющие судимости за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель человека, штрафовались на сумму до 300 тыс. рублей либо приговаривались к лишению свободы на срок от одного года до двух лет.

Новый закон, опубликованный на портале правовой информации, предусматривает повышение максимального штрафа за вождение в нетрезвом виде с 300 до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определённой работой на срок до шести лет. Помимо этого нарушителю могут назначить исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трёх лет или приговорить к лишению свободы на три года.

Напомним, данный закон был принят Госдумой РФ в третьем чтении 9 июня.

Ранее 1 июля "Областная газета" сообщала, что в 2022 году сотрудникам ГИБДД раздадут специальные приборы для моментального выявления пьяных за рулём. Это освободит добросовестных водителей от прохождения медицинского освидетельствования.