В первый день после перенумерации екатеринбуржцы избегают новые автобусы

Один из немногих автобусов, вышедший в рейс с указанием и нового, и старого маршрута. Такая практика пока применяется не везде. Фото: Ирина Порозова

Екатеринбург пережил первый день работы изменённой маршрутной сети общественного транспорта (подробно о ней – в №115 от 30.06.2021). Ожидаемо многие оказались не готовы к смене нумерации и схемы движения автобусов.

Жители разных микрорайонов рассказывают, что вчера автобусы, номера которых изменились, совершали первые несколько рейсов практически пустыми и только к позднему утру начали понемногу заполняться людьми. А вот автобусы, которые сохранили номера и маршруты, оказались переполненными. Видимо, люди решили, что быстрее сесть в знакомый транспорт, чем разбираться с нововведениями.

– Я ехала на работу на 58-м автобусе, раньше он был 18-м. Прежде чем зайти в салон, многие на остановках спрашивали, по какому маршруту он едет, – рассказывает жительница Юго-Запада Анна Митина.

Неудивительно, что возникают такие вопросы: на остановках висят таблички с уже неактуальной информацией. А вот на автобусах нумерация сменилась.

– Действительно, перевозчики, которые должны были заменить таблички с номерами, сделали это, – говорит Татьяна Рудницкая, которая ездит на работу в центр с Ботаники. – Утром выяснилось, что онлайн-карты, по которым я отслеживаю автобусы, не видят некоторые рейсы, сменившие маршрут или нумерацию. Долго не могла дождаться 57а – «Яндекс Карты» не видели ни одного автобуса на маршруте. Но он всё-таки пришёл.

Читатели «ОГ» жалуются также на отсутствие правильных сведений и в другом приложении-путеводителе – «2ГИС». Даже после обновления карты Екатеринбурга там только частично появляется новая информация.

Помочь горожанам могла бы новая схема движения всех наземных видов общественного транспорта. «ОГ» запросила её в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. Пока он оказался не готов её предоставить.