В Екатеринбурге камеры появятся ещё на 10 перекрёстках. Список

Камеры видеонаблюдения появятся ещё на 10 перекрёстках в Екатеринбурге. Они будут следить за нарушениями ПДД и фиксировать другие инциденты на улицах города.
Дополнительные камеры в 2021 году установят в центре города, на Сортировке и на Уралмаше. Список перекрёстков улиц, где они появятся:
- Таватуйская – Теплоходный;
- Бебеля – Автомагистральная;
- Фурманова – Московская;
- 8 Марта – Циолковского;
- 8 Марта – Авиационная;
- Щорса – Степана Разина;
- Орджоникидзе – Машиностроителей;
- 40 лет Октября – Восстания;
- 40 лет Октября – Победы;
- Краснофлотцев – Старых Большевиков.
60 камер уже появились на входных группах станции метро "Чкаловская". Всего по городу установлено более 10 тысяч видеокамер. Оперативные данные с них поступают в органы полиции, МЧС, Росгвардию и УФСБ России по Свердловской области.
"За 5 месяцев текущего года благодаря аппаратно-программному комплексу раскрыто 11 преступлений, в том числе 2 при помощи системы видеонаблюдения, и 9 – с использованием удалённого доступа к информационным базам данных", - рассказал врио замначальника полиции УМВД России по городу Екатеринбургу Александр Кашигин.
Всего с начала года в Екатеринбурге произошло 7,5 тысячи преступлений. Это на 8 % меньше, чем годом ранее. Из них в общественных местах совершены 3412 (-9%), в том числе на улицах – 1776 (-17%). При этом на 23% выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это обсуждалось на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в столице Урала, которое провела вице-мэр Екатерина Сибирцева, сообщили в пресс-службе администрации города.