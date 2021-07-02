В Екатеринбурге камеры появятся ещё на 10 перекрёстках. Список

Дополнительные камеры в 2021 году установят в центре города, на Сортировке и на Уралмаше. Фото: Галина Соловьёва

Камеры видеонаблюдения появятся ещё на 10 перекрёстках в Екатеринбурге. Они будут следить за нарушениями ПДД и фиксировать другие инциденты на улицах города.

Дополнительные камеры в 2021 году установят в центре города, на Сортировке и на Уралмаше. Список перекрёстков улиц, где они появятся:

Таватуйская – Теплоходный;

Бебеля – Автомагистральная;

Фурманова – Московская;

8 Марта – Циолковского;

8 Марта – Авиационная;

Щорса – Степана Разина;

Орджоникидзе – Машиностроителей;

40 лет Октября – Восстания;

40 лет Октября – Победы;

Краснофлотцев – Старых Большевиков.

60 камер уже появились на входных группах станции метро "Чкаловская". Всего по городу установлено более 10 тысяч видеокамер. Оперативные данные с них поступают в органы полиции, МЧС, Росгвардию и УФСБ России по Свердловской области.

"За 5 месяцев текущего года благодаря аппаратно-программному комплексу раскрыто 11 преступлений, в том числе 2 при помощи системы видеонаблюдения, и 9 – с использованием удалённого доступа к информационным базам данных", - рассказал врио замначальника полиции УМВД России по городу Екатеринбургу Александр Кашигин.

Всего с начала года в Екатеринбурге произошло 7,5 тысячи преступлений. Это на 8 % меньше, чем годом ранее. Из них в общественных местах совершены 3412 (-9%), в том числе на улицах – 1776 (-17%). При этом на 23% выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это обсуждалось на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в столице Урала, которое провела вице-мэр Екатерина Сибирцева, сообщили в пресс-службе администрации города.