Новый центр мониторинга передвижения транспорта поможет выявлять больше нарушений на дорогах

Через камеры вся информация о нарушения с дорог оперативно поступает на экран сотрудника Центр мониторинга передвижения транспортных средств. Фото: Валерий Горелых

В конце этой недели, в преддверии 85-летнего юбилея российской Госавтоинспекции, в Управлении ГИБДД по Свердловской области открылся Центр мониторинга передвижения транспортных средств.

Теперь сотрудники ГИБДД будут получать нужную информацию с 306 рубежей с автоматическими камерами фотовидеофиксации по Свердловской области. Из них в Екатеринбурге – 106, но к 1 августа их количество возрастёт до 150. Причём на одном рубеже может быть по нескольку камер – чтобы фиксировать не только встречный поток, но и «стрелять» в зад уходящего нарушителя.

Алгоритм действий в тестовом режиме отрабатывался в течение года и сейчас выглядит так. Камера фиксирует нарушение – это может быть не только превышение скорости, но и, например, выезд на встречную полосу через двойную сплошную. Информация поступает к оператору центра на монитор, обрабатывается, вычисляется примерный маршрут, отслеживается с помощью других камер, и в определённом месте нарушителя останавливает наряд ДПС, имея на руках неопровержимые доказательства.

С помощью стационарных камер система способна моментально вычислять и личность нарушителя. Некоторые хитрецы-водители маскируют свои номера с помощью краски и лейкопластыря. Но система способна распознать нарушителя, даже если искажены три символа, и предложит оператору список кандидатов. Дальше идёт сверка по марке автомобиля, цвету и так далее.

– Раньше такие центры мониторинга передвижения транспортных средств были только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь он появился и у нас, – комментирует глава Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений подполковник полиции Дмитрий Кузнецов.

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