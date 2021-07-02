Сотрудники ГИБДД выявили в Свердловской области около 300 неисправных автобусов

В период с 23 по 25 июня было осмотрено 2 700 автобусов и выявлено свыше 800 нарушений. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Свердловской области около 300 автобусов с неисправностями. В период с 23 по 25 июня было осмотрено 2 700 автобусов и выявлено свыше 800 нарушений.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, рейды проводились совместно с представителями Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и сотрудниками подразделений по вопросам миграции Свердловской области.

Госавтоинспекция во время проверок зафиксировала 270 автобусов с техническими неисправностями, у 16 из которых обнаружили неисправности тормозной системы и рулевого управления, а ещё у девяти - изменения в конструкции, не согласованные с ГИБДД. В 34 автобусах не работали тахографы, которые контролируют соблюдение водителями режима труда и отдыха. Кроме того, 11 машин не прошли технический осмотр, такое же число автобусов по итогам проверки поместили на специализированные стоянки.

Юридическим и должностным лицам компаний-перевозчиков выдали 41 представление об устранении неисправностей и 34 предостережения о недопустимости нарушений транспортного законодательства. Сотрудники ГИБДД организовали почти 130 проверок наличия состава административного правонарушения в действиях должностных лиц.

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