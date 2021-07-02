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Общество / Авто и транспорт
2 июля 2021, 18:42

Валидаторы для оплаты проезда появятся ещё на одном маршруте автобуса в Екатеринбурге

  Анна Митчина
Карта и валидатор

Валидатор принимает к оплате обычную банковскую и Е-карту. Фото: Галина Соловьёва

Сейчас в Екатеринбурге валидаторы установлены на маршрутах автобуса №21 и №25. Со следующей недели в списке будет ещё одно направление.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, валидаторы установят в автобусах №50. Стоимость каждого из них около 130-140 тысяч рублей. Деньги на них выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На таких маршрутах сохранится оплата наличными. Деньги будет принимать водитель во время остановок. По мнению пассажиров, это может привести к вынужденному простою автобуса и увеличению времени в пути.

Напомним, в Екатеринбурге на маршрутах №21 аппараты для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда появились в мае. Весь месяц они курсировали по городу в тестовом режиме. В начале июня такой опыт признали положительным.  

Уже в этом году Екатеринбург получит ещё 60 автобусов, которые также будут оборудованы терминалами для оплаты проезда. Их планируется пустить по маршрутам №18, №24 и другим. В дальнейшем терминалы оплаты предлагается установить в трамваях и троллейбусах.

Областная газета Свердловской области

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Валидаторы для оплаты проезда появятся ещё на одном маршруте автобуса в Екатеринбурге