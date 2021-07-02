Из-за грозы и града Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Самые сильные дорожные заторы зафиксированы на улицах Токарей, Щербакова, Куйбышева, Восточная, Челюскинцев и Новинская. Фото: 2Гис.

В Екатеринбург пришли гроза с дождём и град. Несмотря на долгожданный спад жары, многим жителям уральской столицы непогода не пришлась по вкусу, так как она спровоцировала дорожный коллапс в конце рабочей недели.

По данным 2Гис, самые сильные дорожные заторы зафиксированы на улицах Токарей, Щербакова, Куйбышева, Восточная, Челюскинцев и Новинская. Также автомобилисты стоят в больших пробках на Елизаветинском шоссе, Объездной дороге, Базовом переулке, на въезде в Екатеринбург с Кольцовского тракта, на въезде на Химмаш с Кольцовского тракта, а также на отдельных участках ЕКАДа.

Жители Екатеринбурга сообщают, что из-за грозы на перекрёстке пр. Ленина - ул. Карла Либкнехта отключился светофор.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Екатское чтиво".

Читательница "Областной газеты" Надежда Петухова рассказала, что на улице Альпинистов на Химмаше сильный ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, перегородив обе полосы. Почти 10 водителей вышли на дорогу, чтобы убрать дерево с дороги.

Фото: Надежда Петухова

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