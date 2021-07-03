Темы дня

Общество / Авто и транспорт
3 июля 2021, 16:34

Свердловское управление ГИБДД возглавил Алексей Спиридонов

ГИБДД

Ранее Алексей Спиридонов находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области возглавил подполковник полиции Алексей Спиридонов. Ранее он находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя Госавтоинспекции по региону.

О том, что он официально стал руководителем регионального управления «Областной газете» в День 85-летия российской Госавтоинспекции, 3 июля, сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

«Подполковник Алексей Спиридонов возглавил Госавтоинспекцию Свердловской области. Об этом был проинформирован личный состав. Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков в День юбилея образования Госавтоинспекции тепло поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. Он особо подчеркнул, что на сотрудников возложена ответственная задача по снижению смертности и аварийности на дорогах», - рассказал Валерий Горелых.

Алексей Спиридонов получил статус врио начальника УГИБДД по Свердловской области в декабре 2020-го. Его предшественником на данном посту был Алексей Кисляков. Он продолжил службу в ГУОБДД МВД РФ (Москва). К исполнению своих обязанностей на новом месте Алексей Кисляков приступил 1 января 2021 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.07.2021, 17:44 / Общество
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на сутки
03.07.2021, 16:34 / Общество
Свердловское управление ГИБДД возглавил Алексей Спиридонов
03.07.2021, 15:30 / Общество
Россия расширила эмбарго на продукты из Украины
03.07.2021, 13:58 / Общество
Смертность от COVID-19 в России растёт шестой день подряд
03.07.2021, 13:33 / Общество
За минувший день в Свердловской области лабораторно подтвердили ещё 297 случаев COVID-19