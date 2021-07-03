Свердловское управление ГИБДД возглавил Алексей Спиридонов

Ранее Алексей Спиридонов находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области возглавил подполковник полиции Алексей Спиридонов. Ранее он находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя Госавтоинспекции по региону.

О том, что он официально стал руководителем регионального управления «Областной газете» в День 85-летия российской Госавтоинспекции, 3 июля, сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

«Подполковник Алексей Спиридонов возглавил Госавтоинспекцию Свердловской области. Об этом был проинформирован личный состав. Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков в День юбилея образования Госавтоинспекции тепло поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. Он особо подчеркнул, что на сотрудников возложена ответственная задача по снижению смертности и аварийности на дорогах», - рассказал Валерий Горелых.

Алексей Спиридонов получил статус врио начальника УГИБДД по Свердловской области в декабре 2020-го. Его предшественником на данном посту был Алексей Кисляков. Он продолжил службу в ГУОБДД МВД РФ (Москва). К исполнению своих обязанностей на новом месте Алексей Кисляков приступил 1 января 2021 года.