В Екатеринбурге на день закроют один перекрёсток и поменяют маршруты шести трамваев

В Екатеринбурге 25 июля закроют на весь день перекрёсток улиц Горького и Куйбышева. Из-за этого будет изменено движение 6 трамваев.
Речь идёт о маршрутах:
- № 3 - кольцевой маршрут от ЦПКиО,
- 4 метро Ботаничекая - Шарташ,
- 10 ЦПКиО - 7 Ключей,
- 14 Керамическа - Эльмаш,
- 21 кольцевой маршрут от парка Маяковского,
- 25 Керамическая - Фрезеровсщиков.
Трамваи поедут в объезд закрытого перекрёстка. В это время рабочие будут ремонтировать там трамвайные пути.
"Специалисты просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут", - сообщили в пресс-службе мэрии города.