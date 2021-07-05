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Общество / Авто и транспорт
5 июля 2021, 07:12

В Екатеринбурге на день закроют один перекрёсток и поменяют маршруты шести трамваев

Трамвай у ЦПКиО

Трамваи поедут в объезд закрытого перекрёстка. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 25 июля закроют на весь день перекрёсток улиц Горького и Куйбышева. Из-за этого будет изменено движение 6 трамваев.

Речь идёт о маршрутах:

  • № 3 - кольцевой маршрут от ЦПКиО,
  • 4 метро Ботаничекая - Шарташ,
  • 10 ЦПКиО - 7 Ключей,
  • 14 Керамическа - Эльмаш,
  • 21 кольцевой маршрут от парка Маяковского,
  • 25 Керамическая - Фрезеровсщиков.

Трамваи поедут в объезд закрытого перекрёстка. В это время рабочие будут ремонтировать там трамвайные пути.

"Специалисты просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Областная газета Свердловской области

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