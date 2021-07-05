В Екатеринбурге на день закроют один перекрёсток и поменяют маршруты шести трамваев

Трамваи поедут в объезд закрытого перекрёстка. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 25 июля закроют на весь день перекрёсток улиц Горького и Куйбышева. Из-за этого будет изменено движение 6 трамваев.

Речь идёт о маршрутах:

№ 3 - кольцевой маршрут от ЦПКиО,

4 метро Ботаничекая - Шарташ,

10 ЦПКиО - 7 Ключей,

14 Керамическа - Эльмаш,

21 кольцевой маршрут от парка Маяковского,

25 Керамическая - Фрезеровсщиков.

Трамваи поедут в объезд закрытого перекрёстка. В это время рабочие будут ремонтировать там трамвайные пути.

"Специалисты просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут", - сообщили в пресс-службе мэрии города.