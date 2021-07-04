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Общество / Авто и транспорт
4 июля 2021, 14:25

В Екатеринбурге мост на Бебеля открыли раньше срока

Изначально его планировали открыть 20 июля. Фото: соцсети

Изначально его планировали открыть 20 июля. Фото: соцсети

Перед официальным стартом ИННОПРОМа и перед приездом в Екатеринбург Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в городе открыли отремонтированный мост на Бебеля. Капремонт завершён на объекте раньше срока.

Мост был закрыт с 15 мая. Изначально его планировали открыть 20 июля. Однако позднее глава столицы Урала Алексей Орлов заверил, что объект смогут открыть до старта международной промышленной выставки.

"Как и обещал, мост на Бебеля сдан после капитального ремонта досрочно. Теперь в Заречном микрорайоне пробок станет гораздо меньше. И жители смогут вздохнуть с облегчением", - пообещал мэр в своём посте в Instagram.

Он опубликовал снимки, на которых видно, что автомобильно движение на мосту восстановлено в обе стороны.

Ремонт сейчас продолжается на Блюхеровском и Макаровском мостах.

Областная газета Свердловской области

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