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Общество / Авто и транспорт
5 июля 2021, 10:54

Школьников в сельских местностях Свердловской области будут возить новые автобусы

  Анна Митчина
Автобус "Дети"

Детей необходимо перевозить на специализированном транспорте. Фото: Галина Соловьёва

В муниципалитеты Свердловской области доставили 10 новых школьных автобусов. Они будут перевозить более трёх сотен учеников.

Транспортные средства с нового учебного года начнут перевозить учащихся сельских и поселковых школ в Арамильском, Артинском, Сысертском, Ивдельском ГО, Красноуфимском районе, Верхнем Тагиле, а так же школьников Верхней Пышмы, Заречного, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Средства на закупку автобусов выделили из областного бюджета в рамках программы "Развитие системы образования и молодежной политики Свердловской области до 2025 года". За десять новых автобусов заплатили 26 миллионов рублей.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области в 2021 году планирует приобрести ещё не менее 35 школьных автобусов.

По поручению Евгения Куйвашева, главы муниципальных образований, в особенности сельских территорий, регулярно отслеживают потребность учащихся в подвозе к школам, а также контролируют исправность автобусов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе на сегодняшний день насчитывается более 550 школьных автобусов, который перевозят 19 тысяч детей.

Напомним, в марте этого года на сайте госзакупок появился тендер на приобретение трёх автобусов для учащихся на сумму 17,5 миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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