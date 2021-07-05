Школьников в сельских местностях Свердловской области будут возить новые автобусы

Детей необходимо перевозить на специализированном транспорте. Фото: Галина Соловьёва

В муниципалитеты Свердловской области доставили 10 новых школьных автобусов. Они будут перевозить более трёх сотен учеников.

Транспортные средства с нового учебного года начнут перевозить учащихся сельских и поселковых школ в Арамильском, Артинском, Сысертском, Ивдельском ГО, Красноуфимском районе, Верхнем Тагиле, а так же школьников Верхней Пышмы, Заречного, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Средства на закупку автобусов выделили из областного бюджета в рамках программы "Развитие системы образования и молодежной политики Свердловской области до 2025 года". За десять новых автобусов заплатили 26 миллионов рублей.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области в 2021 году планирует приобрести ещё не менее 35 школьных автобусов.

По поручению Евгения Куйвашева, главы муниципальных образований, в особенности сельских территорий, регулярно отслеживают потребность учащихся в подвозе к школам, а также контролируют исправность автобусов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе на сегодняшний день насчитывается более 550 школьных автобусов, который перевозят 19 тысяч детей.

Напомним, в марте этого года на сайте госзакупок появился тендер на приобретение трёх автобусов для учащихся на сумму 17,5 миллиона рублей.