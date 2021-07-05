Строители ограничат движение на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган 7 июля

Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов.

Вечером 7 июля строители СвЖД ограничат движение на 55 км трассы P-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", рядом с посёлком Марамзино. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.

Движение на данном участке ограничат с 20:00 7 июля до 4:00 8 июля. В связи с ремонтом на железнодорожном переезде, на трассе введут реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Водителей просят внимательнее следить за знаками, соблюдать ПДД и скоростной режим при движении по трассе Р-354. Также автомобилистам стоит планировать свой маршрут заранее с учётом введённых ограничений.

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