Строители ограничат движение на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган 7 июля

Вечером 7 июля строители СвЖД ограничат движение на 55 км трассы P-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", рядом с посёлком Марамзино. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.
Движение на данном участке ограничат с 20:00 7 июля до 4:00 8 июля. В связи с ремонтом на железнодорожном переезде, на трассе введут реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".
Водителей просят внимательнее следить за знаками, соблюдать ПДД и скоростной режим при движении по трассе Р-354. Также автомобилистам стоит планировать свой маршрут заранее с учётом введённых ограничений.
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