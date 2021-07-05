В Свердловской области из-за ливней нарушилось движение поездов

Ограничения ввели с 22: 30 4 июля 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ограничили движение поездов. Из-за повышенного количества осадков на железные пути сошёл оползень.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, движение ограничат на перегоне Нижняя Салда - Ясашная однопутного электрифицированного участка Смычка – Алапаевск Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги. Причиной этого послужило оседание откоса насыпи земли, которое произошло из-за резкого повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища.

Движение поездов ограничено:

со стороны г. Нижнего Тагила до станции Нижняя Салда,

со стороны станций Егоршино и Алапаевска до станции Ясашная.

Сейчас на место события направлена техника для укрепления земляного полотна и противоразмывный поезд с щебнем со станции Верх-Нейвинск.

Нижнетагильская транспортная прокуратура даст оценку тому, насколько должностные лица ОАО РЖД исполняют законодательство при содержании пути и как своевременно производят ремонтные работы.

Напомним, вечером 7 июля строители СвЖД ограничат движение на 55 км трассы P-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", рядом с посёлком Марамзино. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.