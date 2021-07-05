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Общество / Авто и транспорт
5 июля 2021, 20:31

В Свердловской области из-за ливней нарушилось движение поездов

  Анна Митчина
Поезда

Ограничения ввели с 22: 30 4 июля 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ограничили движение поездов. Из-за повышенного количества осадков на железные пути сошёл оползень.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, движение ограничат на перегоне Нижняя Салда - Ясашная однопутного электрифицированного участка Смычка – Алапаевск Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги. Причиной этого послужило оседание откоса насыпи земли, которое произошло из-за резкого повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища. 

Движение поездов ограничено:

  • со стороны г. Нижнего Тагила до станции Нижняя Салда,
  • со стороны станций Егоршино и Алапаевска до станции Ясашная.

Сейчас на место события направлена техника для укрепления земляного полотна и противоразмывный поезд с щебнем со станции Верх-Нейвинск.

Нижнетагильская транспортная прокуратура даст оценку тому, насколько должностные лица ОАО РЖД исполняют законодательство при содержании пути и как своевременно производят ремонтные работы.

Напомним, вечером 7 июля строители СвЖД ограничат движение на 55 км трассы P-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", рядом с посёлком Марамзино. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.

Областная газета Свердловской области

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