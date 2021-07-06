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6 июля 2021, 15:56

Из Екатеринбурга откроют прямой авиарейс в Будапешт

Евгений Куйвашев и Петер Сийярто

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили перспективы сотрудничества. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили перспективы сотрудничества. Они, в частности, договорились открыть прямой авиарейс из Екатеринбурга в Будапешт.

По словам главы Среднего Урала, Венгрия остаётся для региона одним из важнейших торговых партнёров Европы.

"В марте мы совместно с венгерскими партнёрами завершили проект модернизации системы питьевого водоснабжения в Ревде, благодаря которому 60 тыс. уральцев получают качественную питьевую воду. Среди перспективных сфер сотрудничества мы видим энергетику, медицину, фармацевтическую и химическую промышленность, логистику", - заявил Евгений Куйвашев.

Петер Сийярто в свою очередь также отметил большой интерес Венгрии к Свердловской области как к одному из главных промышленных регионов РФ. Также он назвал удовлетворительными показатели восстановленного после 2020 года товарооборота.

"Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообщение между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный импульс нашим двусторонним контактам", - передаёт слова венгерского министра департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, он добавил, что предприниматели Венгрии планируют создать на Среднем Урале центр компетенций для реализации инфраструктурных инвестиций в размере 400 миллионов рублей.

Венгрия принимает участие в ИННОПРОМе в формате иностранного стенда уже третий раз. В этот раз на выставке представлены фармацевтические, энергетические и машиностроительные компании, представители сферы программного обеспечения, авиа- и автостроения.

Отметим, что в на полях ИННОПРОМа Евгений Куйвашев также подписал соглашение об экономическом сотрудничестве с Арменией и Сербией.

Сюжет

Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

Областная газета Свердловской области

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