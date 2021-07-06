Дан старт строительству трамвайной ветки в Академический

Ожидается, что строительство трамвайной ветки в Академический будет завершено к 300-летию Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге дан старт одному из ключевых транспортных проектов города. Речь идёт о строительстве трамвайной ветки из центра уральской столицы в Академический.

Сегодня на перекрестке Вильгельма де Геннина – Вонсовского состоялась закладка символической рельсы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.

"Хочу пожелать всем, кто причастен к этому событию, дальнейших успехов и удачного внедрения проекта в жизнь", – сказал Ирек Файзуллин.

В качестве гостей также присутствовали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, первый замгубернатора области Александр Высокинский.

Ранее о появлении одиночной рельсы сообщали читатели "Областной газеты".

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический власти Екатеринбурга заключили ещё в первом полугодии текущего года. Работы разбиты на два этапа. Сначала трамвай пустят улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на Волгоградской. Позже ветку продлят до Татищева. Первый этап обойдётся в 3,2 млрд рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что проект трамвайной линии в Академический получил положительное заключение в ходе госэкспертизы. Предполагается, что линия пройдёт по улицам Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Трамвайную ветку проложат на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

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