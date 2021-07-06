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Общество / Авто и транспорт
6 июля 2021, 18:00

В екатеринбургском метрополитене запустили "Атомный поезд"

Вагон

Поезд посвящён атомной энергетике на Среднем Урале и Белоярской АЭС в частности. Фото: пресс-служба Белоярской АЭС.

В метрополитене Екатеринбурга начал курсировать поезд "Энергия для жизни". Он посвящён атомной энергетике на Среднем Урале и Белоярской АЭС в частности.

Поезд состоит из четырёх тематических вагонов, где можно посмотреть фотографии и прочитать о первом реакторе Белоярской АЭС, современном энергоблоке с реактором БН-800 и Заречном, где находится электростанция. Для оформления вагонов использовали 400 редких исторических кадров и современных работ свердловских фотохудожников.

Торжественную первую поездку на "Атомном поезде" от депо до станции "Площадь 1905 года" совершили директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов и мэр Заречного Андрей Захарцев.

"Существует много мифов об атомной энергетике, и эта совместная работа Белоярской АЭС и метрополитена поможет узнать больше о мирном использовании атома. Белоярская АЭС – жемчужина энергетики Свердловской области, она уникальна не только в масштабах страны, но и мира: ни у кого нет промышленных реакторов на быстрых нейтронах, а у нас есть, и они надёжно работают", – передаёт слова Игоря Чикризова пресс-служба Белоярской АЭС.

По мнению директора метрополитена Андрея Панаиотиди, такие проекты повышают привлекательность метро не только для жителей Екатеринбурга, но и для гостей города. Он подчеркнул, что летом метро пользуются в среднем 110-115 тыс. человек в день, многим из которых будет интересно узнать о развитии атомной энергетики на Урале.

Напомним, что в январе этого года в Екатеринбурге на улице Попова появилось граффити, посвящённое мирному атому на Урале.

Областная газета Свердловской области

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