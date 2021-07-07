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Общество / Авто и транспорт
7 июля 2021, 15:06

Муниципалитеты Екатеринбургской агломерации свяжет электричка

проект городской электрички в Екатеринбургской агломерации

Это обсуждалось сегодня на полях ИННОПРОМа. Фото: Елизавета Порошина

Одним из ключевых инфраструктурных проектов Екатеринбургской агломерации станет городская электричка, которая свяжет входящие в неё муниципалитеты. Об этом на заседании координационного совета агломерации заявил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

По его словам, городская электричка будет работать по принципу наземного метро - как МЦК в Москве, где за полгода пассажиропоток в сутки вырос с 250 до 500 тысяч человек.

Будет организовано 8 линий городской электрички. Первые две - Новокольцлвская и Юго-Западная - на основе продления уже существующих маршрутов городской электрички Екатеринбурга.

Подробнее о проекте читайте в ближайших номерах "ОГ".

Сюжет

Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

Областная газета Свердловской области

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