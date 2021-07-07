Муниципалитеты Екатеринбургской агломерации свяжет электричка

Это обсуждалось сегодня на полях ИННОПРОМа. Фото: Елизавета Порошина

Одним из ключевых инфраструктурных проектов Екатеринбургской агломерации станет городская электричка, которая свяжет входящие в неё муниципалитеты. Об этом на заседании координационного совета агломерации заявил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

По его словам, городская электричка будет работать по принципу наземного метро - как МЦК в Москве, где за полгода пассажиропоток в сутки вырос с 250 до 500 тысяч человек.

Будет организовано 8 линий городской электрички. Первые две - Новокольцлвская и Юго-Западная - на основе продления уже существующих маршрутов городской электрички Екатеринбурга.

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