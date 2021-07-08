"Уральские авиалинии" запустили прямой рейс из Екатеринбурга в Бургас

Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Фото: Евгения Скачкова.

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Бургас (Болгария) запустила авиакомпания "Уральские авиалинии". Полёты начнут выполняться с 25 июля.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Время вылета рейса U6-835 Екатеринбург – Бургас в 15:00, обратно U6-836 Бургас – Екатеринбург в 18:05, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, авиасообщение с Болгарией возобновилось 28 июня, однако визы в Екатеринбурге стали выдавать ещё в мае. С 8 июля российские туристы могут въехать в страну только после предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, так как Россия входит в оранжевую зону по распространению вируса.