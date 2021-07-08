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Общество / Авто и транспорт
8 июля 2021, 13:20

В Екатеринбурге продлили перекрытие перекрёстка Посадская – Белореченская на месяц

ограничение движения

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта на перекрёстке улиц Посадской и Белореченской. Ограничения будут действовать до 22 августа.

Известно, что указанный перекрёсток закрыли ещё 7 июня. Работы по строительству тепломагистрали, которые проводит АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", должны были завершиться 18 июля.

Однако, по данным пресс-службы горадминистрации, сроки сдвинулись больше чем на месяц - до 22 августа. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершению работ энергетики восстановят элементы благоустройства.

Фото: 2 Gis

Добавим, с 10 июля до середины сентября в городе будет закрыт участок Кольцовского тракта в районе улиц Луганской – Машинной.

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Областная газета Свердловской области

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