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Общество / Авто и транспорт
9 июля 2021, 11:16

Евгений Куйвашев отчитался Владимиру Путину о ходе подготовки к строительству трассы "Казань - Екатеринбург"

Владимир Путин

Владимир Путин участвовал в торжественном открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Фото: пресс-служба Кремля.

В четверг, 8 июля, Президент России Владимир Путин участвовал в торжественном открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. В ходе мероприятия глава государства в режиме видеоконференции пообщался с главами нескольких регионов, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который доложил Президенту о подготовке к строительству регионального участка трассы "Москва - Казань - Екатеринбург".

"Мы готовимся, провели ряд совещаний с коллегами из Росавтодора, определили трассировки, определён пул подрядных организаций. Очень рады, что будут принимать участие в строительстве подрядные организации из Свердловской области. Владимир Владимирович, мы выполняем ваше поручение, выполняем его с опережением графика", - обратился глава Среднего Урала Президенту РФ.

Он отметил, что одним из подготовительных шагов к строительству трассы М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург" является замыкание Екатеринбургской кольцевой автодороги, которое также идёт с опережением графика. Губернатор сказал главе государства, что в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина он попросил председателя Правительства перенести средства в объёме 2,4 млрд рублей с будущих периодов финансирования на 2021 год, чтобы завершить ЕКАД раньше срока.

По словам Евгения Куйвашева, замыкание ЕКАДа и строительство федеральной трассы до уральской столицы даст большой толчок развитию всей Свердловской области. В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал губернатору, что "назад пути нет".

"Евгений Владимирович, тогда у нас с вами пути назад нет: кольцо надо к концу года замыкать. Причём не к зиме, а сентябрю, чтобы ещё в летний сезон поехали", - передаёт слова заместителя председателя Правительства департамент информполитики Свердловской области.

Марат Хуснуллин добавил, что некоторые участки дороги М-12 будут открыты уже в 2022 году. Основной ход будет завершён до конца 2023 года, а к сентябрю 2024 года трассу планируют довести до Екатеринбурга.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин сообщал о сложностях при продлении трассы "Москва – Казань" до Екатеринбурга. Проблемы возникли из-за роста цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы. Однако замглавы кабмина уверен, что скоростная трасса откроется в срок.

Областная газета Свердловской области

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