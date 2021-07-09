В Екатеринбурге на все выходные закроют движение по Макаровскому мосту

Перекрытие моста необходимо для проведения работ по его реконструкции. Фото: Павел Ворожцов.

Для автомобилистов Екатеринбурга грядущие выходные будут осложнены полным закрытием движения по Макаровскому мосту. Позже в июле мост закроют ещё на несколько дней.

Участок улицы Челюскинцев от ул. Бориса Ельцина до Гражданской будет закрыт с 9:00 10 июля до 23:50 11 июля. Как ранее сообщала "Областная газета", аналогичное закрытие будет с 22:00 23 июля до 05:00 26 июля.

Фото: 2Гис

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, перекрытие моста необходимо для проведения работ по его реконструкции. Ремонт выполняет подрядная организация ООО "Городское управление дорожно-строительных работ".

Напомним, что первый этап ремонта моста начался летом 2017 года. Было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей. В октябре 2020 года строители Екатеринбурга в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста сузили проезжую часть на улице Челюскинцев, что привело к сильным дорожным заторам.

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