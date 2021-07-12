Строительство новых участков скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга обойдётся, по предварительным оценкам, в 260 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале началась подготовка к строительству участка трассы Москва – Казань – Екатеринбург, который пройдёт по территории нашего региона. В работах будут задействованы свердловские подрядчики.

Об этом Президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля по видео-конференц-связи во время церемонии открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

– Мы готовимся, провели ряд совещаний с коллегами из Росавтодора, определили трассировки, пул подрядных организаций. Очень рады, что участие в строительстве будут принимать подрядные организации из Свердловской области, – сказал глава региона.

При этом в ФКУ «Уралуправтодор» «Облгазете» сообщили, что пока говорить о том, кто именно займётся работами, рано.

– В нашей части по дороге Р-242 (Пермь – Екатеринбург. – Прим. ред.) в III квартале начнётся разработка проектной документации на капитальный ремонт участков, входящих в маршрут Казань – Екатеринбург. Процедура по определению подрядчика будет проведена после завершения проектирования и доведения лимитов, – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Ранее стало известно, что некоторые участки скоростной трассы М-12 будут строить с нуля. Это, в частности, касается 288-километровой дороги от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области. Участок от Ачита до Екатеринбурга ждёт капремонт, эта дорога будет расширена до четырёх, а местами и до восьми полос.

У самой столицы Урала дорожники закольцуют Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД). Эти работы уже ведутся, причём с опережением графика. Стройку здесь планируют завершить до конца 2022 года, а не в 2023 году, как было задумано ранее. Для этого во время рабочего визита в Свердловскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина был поднят вопрос о переносе части финансирования замыкания ЕКАД с 2023-го на текущий год.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, тоже принявшего участие в церемонии запуска ЦКАД, первые участки трассы М-12 должны быть открыты уже в следующем году, основная часть автодороги будет готова в 2023 году, а до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени она дойдёт к сентябрю 2024 года.

Всё это произойдёт несмотря на существующие сложности, уверяет Марат Хуснуллин. В конце июня он заявил о проблемах, затрудняющих глобальную стройку, – о росте цен на стройматериалы и нехватке рабочей силы, добавив, что это не помешает выполнить поставленные президентом задачи в срок.

Общая протяжённость трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Дорога частично будет платной, в том числе и на территории Среднего Урала. Время в пути сократится в два раза – до семи часов.

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