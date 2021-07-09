Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 июля 2021, 16:35

"Уральские авиалинии" с 28 июля запустят рейс из Екатеринбурга в Албанию

Самолёт

Рейс "Екатеринбург - Албания" будет выполняться один раз в неделю, по средам. Фото: Евгения Скачкова.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на прямые авиарейсы из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Албанию. Первые самолёты полетят по этому направлению 28 июля.

Рейс "Екатеринбург - Албания" будет выполняться один раз в неделю (среда) по следующему расписанию:

  • Рейс U6-7213 вылетает из Екатеринбурга в 6:30 и прилетает в аэропорт Тираны в 8:50 по местному времени. Время в пути составит 5 часов 20 минут;
  • Из Тираны рейс U6-7214 вылетает вылетает в 9:40 и приземляется в Кольцово в 17:45 по местному времени. Время в пути 5 часов 5 минут .

Сейчас из Кольцово нет прямых рейсов в Албанию - добраться в Тирану из Екатеринбурга можно только с двумя пересадками.

"Уральские туристы теперь могут отдохнуть на Адриатическом и Ионическом побережьях или отправиться из Албании в соседнюю Черногорию", - сообщается на сайте "Уральских авиалиний".

Напомним, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились открыть прямой авиарейс из Екатеринбурга в Будапешт.

Читайте также:

Владимир Путин снял ограничения на чартерные рейсы на курорты Египта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.07.2021, 16:35 / Общество
"Уральские авиалинии" с 28 июля запустят рейс из Екатеринбурга в Албанию
09.07.2021, 15:33 / Общество
МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 10 июля
09.07.2021, 14:44 / Общество
Экс-гендиректору "Титановой долины" дали 10 лет колонии строгого режима
09.07.2021, 14:22 / Общество
Общее число заболевших COVID-19 в России за день увеличилось на 25 766
09.07.2021, 14:20 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 366 случаев коронавируса