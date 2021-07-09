"Уральские авиалинии" с 28 июля запустят рейс из Екатеринбурга в Албанию

Рейс "Екатеринбург - Албания" будет выполняться один раз в неделю, по средам. Фото: Евгения Скачкова.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на прямые авиарейсы из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Албанию. Первые самолёты полетят по этому направлению 28 июля.

Рейс "Екатеринбург - Албания" будет выполняться один раз в неделю (среда) по следующему расписанию:

Рейс U6-7213 вылетает из Екатеринбурга в 6:30 и прилетает в аэропорт Тираны в 8:50 по местному времени. Время в пути составит 5 часов 20 минут;

Из Тираны рейс U6-7214 вылетает вылетает в 9:40 и приземляется в Кольцово в 17:45 по местному времени. Время в пути 5 часов 5 минут .

Сейчас из Кольцово нет прямых рейсов в Албанию - добраться в Тирану из Екатеринбурга можно только с двумя пересадками.

"Уральские туристы теперь могут отдохнуть на Адриатическом и Ионическом побережьях или отправиться из Албании в соседнюю Черногорию", - сообщается на сайте "Уральских авиалиний".

Напомним, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились открыть прямой авиарейс из Екатеринбурга в Будапешт.

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