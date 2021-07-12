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Общество / Авто и транспорт
12 июля 2021, 08:03

В конце недели в Екатеринбурге перекроют две улицы

Знак о дорожных работах

Ограничения связаны с переустройством газопровода и строительством теплосети. Фото: Нина Георгиева

В конце начавшейся недели в Екатеринбурге перекроют участок улицы Айвазовского и улицы Мира. Движение на первой будет ограничено до 5 августа, на второй - до 30 июля.

С середины месяца будет закрыта ул. Айвазовского от Циолковского до дома №39 на Айвазовского. В течение 20 дней там будут переустраивать газопровод высокого давления. Затем там будет проведена теплотрасса. На время перекрытия объехать участок можно будет по улицам Московской, Циолковского, Серова и Авиационной.

С 16 июля закроется улица Мира в районе дома №27. До конца месяца там отремонтируют теплосеть. Подрядчиком выступает Экспериментально-производственный комбинат УрФУ. Объехать закрытый участок можно по улицам Коминтерна, Педагогической, Гагарина.

Областная газета Свердловской области

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