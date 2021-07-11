В Екатеринбурге дорожники завершили ремонт ещё на трёх важных участках улиц

В Екатеринбурге рабочие завершили ремонт на трёх участках улиц. Новое покрытие уложено на улицах: Фронтовых Бригад, Серафимы Дерябиной и Автомагистральной.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
В скором времени на прилегающих территориях начнётся ремонт заездов во дворы, тротуаров. Кроме того, рабочие восстановят после земляных работ повреждённые газоны и нанесут разметку на дороги.
По словам специалистов, общая площадь обновлённого дорожного покрытия на трёх отремонтированных участках составляет порядка 55 тысяч квадратных метров.
В текущем году в Екатеринбурге был запланирован ремонт 45 участков автомобильных дорог, площадью 562,5 тысячи квадратных метров и протяжённостью 42,3 километра.
Как писала «Областная газета», ещё до официального открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ, раньше срока был завершён ремонт важного для транспортной инфраструктуры города объекта - моста на улице Бебеля.
Мост был закрыт с 15 мая. В результате на улицах города стали образовываться серьёзные пробки. Изначально его планировали открыть только 20 июля. Однако глава Екатеринбурга заверил, что объект смогут открыть до старта международной промышленной выставки, что и произошло.