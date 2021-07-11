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Общество / Авто и транспорт
11 июля 2021, 11:52

В Екатеринбурге дорожники завершили ремонт ещё на трёх важных участках улиц

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Работы проводились в рамках национального проекта. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге рабочие завершили ремонт на трёх участках улиц. Новое покрытие уложено на улицах: Фронтовых Бригад, Серафимы Дерябиной и Автомагистральной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

    В скором времени на прилегающих территориях начнётся ремонт заездов во дворы, тротуаров. Кроме того, рабочие восстановят после земляных работ повреждённые газоны и нанесут разметку на дороги.

    По словам специалистов, общая площадь обновлённого дорожного покрытия на трёх отремонтированных участках составляет порядка 55 тысяч квадратных метров.

    В текущем году в Екатеринбурге был запланирован ремонт 45 участков автомобильных дорог, площадью 562,5 тысячи квадратных метров и протяжённостью 42,3 километра.

    Как писала «Областная газета», ещё до официального открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ, раньше срока был завершён ремонт важного для транспортной инфраструктуры города объекта - моста на улице Бебеля.

    Мост был закрыт с 15 мая. В результате на улицах города стали образовываться серьёзные пробки. Изначально его планировали открыть только 20 июля. Однако глава Екатеринбурга заверил, что объект смогут открыть до старта международной промышленной выставки, что и произошло.

    Областная газета Свердловской области

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