В Екатеринбурге дорожники завершили ремонт ещё на трёх важных участках улиц

Работы проводились в рамках национального проекта. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге рабочие завершили ремонт на трёх участках улиц. Новое покрытие уложено на улицах: Фронтовых Бригад, Серафимы Дерябиной и Автомагистральной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В скором времени на прилегающих территориях начнётся ремонт заездов во дворы, тротуаров. Кроме того, рабочие восстановят после земляных работ повреждённые газоны и нанесут разметку на дороги.

По словам специалистов, общая площадь обновлённого дорожного покрытия на трёх отремонтированных участках составляет порядка 55 тысяч квадратных метров.

В текущем году в Екатеринбурге был запланирован ремонт 45 участков автомобильных дорог, площадью 562,5 тысячи квадратных метров и протяжённостью 42,3 километра.

Как писала «Областная газета», ещё до официального открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ, раньше срока был завершён ремонт важного для транспортной инфраструктуры города объекта - моста на улице Бебеля.

Мост был закрыт с 15 мая. В результате на улицах города стали образовываться серьёзные пробки. Изначально его планировали открыть только 20 июля. Однако глава Екатеринбурга заверил, что объект смогут открыть до старта международной промышленной выставки, что и произошло.