В Екатеринбурге суд арестовал двух водителей за отказ снять тонировку

Нарушители привлечены к административному аресту на срок 10 и 15 суток. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня, 12 июля, госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Тонировка». В ходе рейда полицейские привлекли к ответственности 34 любителя тонированных автостёкол.

Еще 16 водителям были выданы требования устранить тонировку в течение 10 суток. Двое граждан не выполнили такое требование и по решению суда были привлечены к административному аресту на срок 10 и 15 суток, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Административный штраф за чрезмерно тонированные автомобильные стёкла составляет 500 рублей.

Светопропускание ветрового и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%. Если водитель отказывается устранять тонировку на месте, сотрудники ГИБДД выдают требование сделать это в 10-дневный срок. Если гражданин не выполнит его, ему грозит штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, или от 40 до 120 часов обязательных работ.

Как писала «Областная газета», в конце июня госавтоинспекторы Среднего Урала проводили масштабные рейды против грубых нарушений Правил дорожного движения. За два выходных дня - 26–27 июня в Свердловской области было задержано около 400 севших за руль без прав или в пьяном состоянии водителей.